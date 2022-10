Seis titulares para entender los audios de las pistolas de Casals y Villarejo

Publicado hace 17 minutos por nereira a publico.es

8 de febrero de 2021: "Ferreras oculta la imputación de su jefe catalán en La Sexta, Mauricio Casals". "Todo el mundo pendiente de cómo Antonio García Ferreras informaría de la declaración de su jefe. Más periodismo. O quizás no tanto. El programa Al rojo vivo dura más de 3 horas y no le ha dedicado ni un minuto. Y no será por falta de medios: Ferreras ha conectado con la Audiencia Nacional por el caso de los papeles de Bárcenas, ha tenido tiempo de entrevistar a Salvador Illa y hablar de vacunas, pero ha ocultado deliberadamente la declaración