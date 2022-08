Los seis puntos en los que se basa la oposición de Ayuso para impugnar el plan de ahorro energético del Gobierno

Publicado hace 1 hora por highpost a 20minutos.es

El plan energético del Gobierno levanta suspicacias en la oposición, que no ha tardado en posicionarse en contra y amenazar con presentar un recurso de inconstitucionalidad, aunque quedará en la mano de cada comunidad presentar ese recurso o no. La oposición se basa en los siguientes puntos para impugnar el decreto: 1. Un plan improvisado y con lagunas. 2. El plan pone en cuestión las competencias propias. 3. No han contado con la participación de Autonomías y Ayuntamientos. 4. El alumbrado navideño de Madrid en peligro. 5. Mayor flexibilidad..