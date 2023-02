Se acabó el relato

Publicado hace 58 minutos por ewok a msn.com

Lo nuevo es analizar nuestros prejuicios y dejar de vivir en una burbuja. La confirmación de lo que se piensa y lo que se siente se desmorona cuando se aporta información nueva e interesante. No lo duden. Dato no mata a relato, no vamos por ahí. Es el conocimiento transformado en contenidos concretos el que modifica pensamientos y sentimientos y rompe el tablero de juego. Inviertan los términos: más que humanizar al candidato con fotos, se trata de ser humano entre humanos. El foco debería ser hacer comunidad, siempre el otro. (...)