Publicado hace 1 hora por dmeijide a europapress.es

Sanna Marin dimite como diputada para incorporarse al 'think tank' de Tony Blair La ex primera ministra de Finlandia Sanna Marin ha anunciado este jueves la culminación de su salida de la primera línea política, al confirmar que renunciará al acta de diputada y se incorporará como consejera política al 'think tank' fundado por el antiguo dirigente británico Tony Blair, que ya ha celebrado el fichaje.