Sánchez tiene dos meses para negociar con Junts tras contemplar el eventual "fracaso" de Feijóo

Los socialistas esperarán al "fracaso" de Feijóo mientras comienzan a negociar, "con discreción", con el resto de grupos políticos. "No cambia nada, nosotros a lo nuestro y a buscar los apoyos necesarios", señalan desde la dirección socialista. "Feijóo sabrá lo que hace", apunta otro dirigente consultado. Las negociaciones no serán sencillas. Especialmente con Junts, partido con el que no han logrado forjar ningún acuerdo durante la pasada legislatura. Pero la pasada semana eso cambió con la votación para la Mesa del Congreso.