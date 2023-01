Sánchez le pide a Yolanda Díaz que cierre un acuerdo con Podemos y lidere una única candidatura a su izquierda

Publicado hace 49 minutos por Rayder a eldiario.es

El PSOE cree que la vicepresidenta debería implicarse ya en las elecciones de mayo y es partidario de que no presente lista a las generales en provincias pequeñas donde no tenga asegurado escaño para no restar votos a la izquierda. Pedro Sánchez ya se lo ha trasladado personalmente a Yolanda Díaz: las opciones de reeditar un Gobierno progresista pasan por que la vicepresidenta sea capaz de unir al conjunto de fuerzas a la izquierda del PSOE en una única candidatura. Le ha pedido de manera expresa que cierre cuanto antes un acuerdo.