Sánchez afea a Feijóo sus "excusas" para no debatir con él: "No sabe cómo explicar sus pactos con la ultraderecha"

"¿Sabéis por qué (Feijóo) no quiere debatir? Porque no sabe cómo explicarlo. No sabe cómo explicar sus pactos con la ultraderecha", ha sostenido el secretario general del PSOE en este mitin, antes de agregar que el presidente del PP "no sabe cómo explicar que, a un mes de las elecciones, no sabemos cuál es su proyecto económico y cuál es su ministro o ministra encargado de los asuntos económicos".