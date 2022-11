Ruiz Escudero ya tiene preparadas las maletas en la puerta de su Consejería

Publicado hace 1 hora por nereira a que.madrid

El consejero de sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, no puede más con las responsabilidades de su consejería y obvia la situación de gravedad en la que se encuentran los centros de atención 24 horas.La palabra ‘caos’ es un adjetivo que para el consejero de sanidad, Enrique Ruiz Escudero, no define la situación sanitaria actual de la Comunidad de Madrid. A pesar de que la apertura de las urgencias extrahospitalarias ha creado huelgas y dimisiones, para Escudero la situación no está descontrolada. De hecho, no se sorprende de que haya un solo celador