Interrogó al Partido Popular sobre si cuando habla de la “lealtad a España” se refiere a “ir a la Unión Europea, a una institución supranacional tan importante como esa a rajar de su país”. “Siempre me ha sorprendido que la derecha tenga esa necesidad de que a sus países les vaya mal. Ustedes necesitan que a sus países les vaya mal porque si no, no gobiernan”