RTVE anuncia un debate con Sánchez, Abascal y Díaz a la espera de Feijóo

RTVE celebrará un debate el próximo 19 de julio, a las puertas de las elecciones generales del 23-J, con los líderes de tres de los principales partidos del arco parlamentario: PSOE, Vox y Sumar. El PP no ha acudido a las reuniones y se desconoce si su líder, Alberto Núñez Feijóo, estará presente en el encuentro, aunque ha deslizado que no tiene en mente acudir si no se da un encuentro a siete bandas.