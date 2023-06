Rodrigo Rato: “Fue un error volver a utilizar las tarjetas en Bankia, pero fueron 12.000 euros, no fue una locura”

Publicado hace 1 hora por BoosterFelix a eldiario.es

“He sido una figura pública privilegiada. No tendría que haberme encontrado con el problema de si en mi declaración de la renta del año 2010 se tenía o no en cuenta mi tarjeta. Son errores de juicio que he cometido. Es el motivo por el que pedí perdón”, explica el exvicepresidente del Gobierno que presenta su libro de memorias.