Publicado hace 48 minutos por Nividhia a elimparcial.es

[C&P] "Cuando me vea subida a un coche así, le invito a algo, aunque no me apetezca mucho", contestaba Díaz Ayuso, lo que provocaba la reacción de Monasterio en Twitter, al que subía una imagen de la presidenta madrileña en un supuesto Maserati. El problema es que esas imágenes tienen un origen bien distinto, ya que el vehículo en el que se ve a la presidenta madrileña es el Batmóvil del Parque Warner, algo que no ha pasado desapercibido entre los comentaristas de las redes.