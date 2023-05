Rita Maestre irrumpe en Hora Veintipico y responde a Héctor de Miguel tras compararla con Tamara Falcó

Publicado hace 34 minutos por Sandra.garcia a cadenaser.com

«A las mujeres nos suelen decir una cosa similar que es llamarte pija, que es una forma -sé que no era tu intención en absoluto- de llamarte inconsistente o tonta o que no estás a la altura». A su vez ha aprovechado para mandar un mensaje a quien quisiera recogerlo: «Yo, francamente, tengo la voz que tengo. Gesticulo cuando hablo. Mi voz es una voz de mujer. Me pinto las uñas y no voy a pedir perdón a nadie. Tengo más kilómetros en las suelas de estas zapatillas recorriendo Madrid que, francamente, todos los señores de la ciudad juntos.»