El rey emérito, tan campechano como siempre, no ha entendido nada

Juan Carlos no ha hecho ningún esfuerzo para entender que las cosas no son como antes, como si lo del fraude a Hacienda, las comisiones, el dinero en paraísos fiscales, los regalos millonarios a su amante o los dos años fuera de España no hubieran existido