Revelan que existe evidencia sobre el uso de armas químicas por parte de Turquía contra el pueblo kurdo

Hay suficiente evidencia para demostrar que Turquía usa productos químicos en sus operaciones transfronterizas en el norte de Irak (Bashur, Kurdistán iraquí), afirmó a la Agencia Mezopotamya el presidente de International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) Suiza, el Dr. Peppe Savary. “Tenemos suficiente evidencia para decir esto, pero no podemos probarlo oficialmente porque no se nos ha permitido ingresar al área”, dijo Savary.