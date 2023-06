Revelado: el alcance total de las bebidas alcohólicas, el libertinaje y el descarado incumplimiento de las reglas de Covid dentro del número 10 de Boris (eng)

Publicado hace 1 hora por SpamALot a independent.co.uk

Un ex funcionario de Downing Street que trabajó durante la crisis de Covid ha revelado la verdadera escala del libertinaje borracho bajo Boris Johnson , con fiestas No 10 tan salvajes que el personal se desmayó en la escalera. En declaraciones exclusivas a The Independent , el denunciante dijo que los detalles en el informe de Partygate eran solo la punta del iceberg en lo que respecta a la estridente cultura del consumo de alcohol y el flagrante incumplimiento de las reglas durante la pandemia.