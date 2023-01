El resurgimiento del fascismo español viene de décadas de organización e impunidad [Pt]

Publicado hace 1 hora por MiguelDeUnamano a esquerda.net

En las últimas décadas, España había sido retratada a menudo como uno de los únicos países europeos sin extrema derecha. Este mantra pintó a España como un oasis de democracia, incluso el único país de Europa sin extrema derecha, sólo porque no se presentaron el día de las elecciones. Pero reconocer el poder de estos fuerzas hoy es también enfrentarse a la realidad. La extrema derecha española no sólo ha vuelto: nunca desapareció. Vox no es su único nombre.