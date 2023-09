Resumen de lo que los guionistas de Hollywood han acordado con los estudios [ENG]

Publicado hace 18 minutos por kataroom a wgacontract2023.org

Regulaciones para el uso de inteligencia artificial (“IA”): La IA no puede escribir ni reescribir material literario, y el material generado por IA no se considerará material fuente según el MBA, lo que significa que no puede utilizarse para socavar el crédito de un escritor o sus otros derechos. Un escritor puede optar por utilizar IA al realizar servicios de redacción, si la empresa da su consentimiento y siempre que el escritor siga las políticas aplicables de la empresa, pero la empresa no puede exigirle que utilice software de IA.