Resultados del control de precios de alquileres en Cataluña durante el último año y medio

1) Los pisos más baratos subieron más de precio que en las zonas donde no se aplicó. La reducción de los precios (del 5% en media) se concentró en los pisos más caros. 2) Los contratos firmados bajaron un 10% de media. El descenso se concentró en el tercio de pisos más caros. Este descenso en la oferta podría causar efectos no deseados: a) traslado de viviendas (caras) de alquiler a venta; b) desplazamiento de la demanda a zonas colindantes; c) aumento de los precios a largo plazo; d) reducción de la construcción futura por falta de incentivos