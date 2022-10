Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a salon.com

‘Está lleno de luz, ni siquiera puedo ver su cara'. Y luego dijo: "tiene un pergamino en la mano". Y yo estaba como, luego vino con un mensaje es cuál es el mensaje y el mensaje era una puesta en marcha. así que al final, le pregunté cómo se llamaba. "¿Qué ángel es este?" ¿Sabes? Y dijo: "Immanuel", eso no era un ángel. No era un ángel el mismo Jesús. Y por eso me postulo para Secretario de Estado". Dijo la californiana Rachel Hamm