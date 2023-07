Representantes demócratas Omar y Jacobs se mueven para detener a Biden de enviar bombas de racimo a Ucrania (Eng)

Publicado hace 47 minutos por Verdaderofalso a truthout.org

"Si Estados Unidos va a ser un líder en derechos humanos internacionales, no debemos participar en abusos de los derechos humanos.“ "A pesar de cualquier otra disposición de la ley, no se proporcionará asistencia militar para municiones de racimo, no se podrá emitir ninguna licencia de exportación de defensa para municiones de racimo y no se venderá ni transferirá munición de racimo o tecnología de municiones de racimo", se lee en la enmienda.