Reino Unido prohíbe las terapias de conversión para las personas homosexuales o bisexuales, pero no las transgénero

Publicado hace 43 minutos por JimmyTM a europapress.es

El primer ministro británico, Boris Johnson, y su predecesora Theresa May habían prometido hacerlas ilegales durante sus mandatos, según ha informado 'The Guardian'. Sin embargo, a primera hora de este jueves, un portavoz del Gobierno de Reino Unido ha dicho que se estaban estudiando formas de impedirlas mediante la legislación vigente y "otras medidas no legislativas". El anuncio de la posible declinación de la prohibición de las terapias de conversión ha creado una gran polémica en el país.