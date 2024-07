El regreso del culto a la carga | [EnG] (opinión)

Publicado hace 1 hora por MaKaNaS a consciousnessofsheep.co.uk

En su forma moderna, el comportamiento de culto a la carga implica hacer algo que no tiene relación con lo que uno quiere que suceda, con la esperanza de que misteriosamente suceda de todos modos. Pensemos, por ejemplo, en el juego de los niños en el que, siempre que uno evite pisar las grietas del pavimento, no lloverá. Sin embargo, el pensamiento del culto al cargo no se limita a los juegos de los niños, sino que a menudo lo utilizan los adultos… sobre todo cuando carecen de capacidad de decisión sobre el resultado deseado…