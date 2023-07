El regreso de la antipedagogía vintage y la obsesión nacionalcatólica

Publicado hace 13 minutos por Esteban_Rosador a eldiariodelaeducacion.com

El programa electoral de educación del Partido Popular no deja dudas de la vuelta hacia atrás de muchos aspectos educativos. Pero no únicamente eso, sino que es profundamente reaccionario. Aunque utilice términos genéricos y manidos para dar la impresión de progresismo y “bonachón” (y eso que aún no ha pactado con VOX el programa de gobierno central), con su propuesta la educación pasará a las catacumbas educativas y naturalizará la censura ideológica en la escuela.