Publicado hace 1 hora por oghaio a lasexta.com

Felipe González y Alfonso Guerra solo son dos hombres que no saben aceptar que el mundo ha cambiado y no les ha pedido permiso y que el PSOE ya no es esa forma (tan) derechizada que ellos construyeron y que, sin ser en la actualidad una organización socialista propiamente dicha, no está tan escorada como la organización que ellos reformaron para hacerla indistinguible de un partido de la democracia cristiana. A Felipe le gusta más Feijóo porque piensan lo mismo.