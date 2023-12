Publicado hace 36 minutos por Delay a europapress.es

Óscar Puente, ha acusado este viernes en Vega de Valcarce (León) a la ya ex alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, de demostrar un "andamiaje democrático muy endeble" al afirmar que preferiría "fregar escaleras" que liderar el Ayuntamiento de la capital navarra con EH Bildu. "Me parece que el chorreo que le está cayendo ya es bastante elocuente. No voy a decir mucho más", ha manifestado Puente, para acto seguido recordar que "en Pamplona ha habido una moción de censura respaldada por 16 de 27 concejales y por más del 55% de los votos"