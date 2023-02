PSOE y Podemos se acercan peligrosamente al nivel de destrucción mutua asegurada

Publicado hace 1 hora por DavidEF a eldiario.es

La tensión en el Gobierno no decrece. Pilar Llop afirma que el problema es que la ley del sólo sí es sí incluía una bajada de penas por delitos sexuales y Ione Belarra acusa al PSOE de no soportar las presiones de la derecha. Es posible que Llop haya lamentado estos días en qué momento aceptó entrar en el Gobierno. Ahora le toca defender una ley del sólo sí es sí en cuya elaboración no participó y al mismo tiempo apoyar su reforma urgente por las centenares de reducciones de pena que ha provocado.