El PSOE denuncia que no puede contactar con el PP para hablar sobre debates electorales

Publicado hace 53 minutos por nereira a infolibre.es

EL PSOE denuncia este martes que el vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, no se ha puesto en contacto con el secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, para hablar sobre los debates electorales. Consideran que los conservadores van a tratar de esconder durante la campaña las "carencias" que a su juicio tiene el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que no vayan a más, sus "errores no forzados", apuntan.