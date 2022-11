El PSOE abre las puertas al «fichaje» de Edmundo Bal tras su maniobra con la ley del sí es sí

Publicado hace 1 hora por Javier_Lothbrok a moncloa.com

Un fantasma recorre Ciudadanos, y no es precisamente el del comunismo. Los pocos políticos que quedan en la formación naranja saben que Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, no será capaz de conseguir el objetivo. Con todo esto, hay quien ya está buscando su futuro político fuera de los colores naranjas. La mayoría no tendrá cabida porque no han sabido explotar su paso por el partido, pero hay unos pocos que sí que tienen las puertas abiertas siempre que decidan dar el salto.