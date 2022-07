Publicado hace 13 minutos por pasturo98 a eldiario.es

No entiendo qué pega puede ponerle un español demócrata a la Ley de Memoria Democrática. Me la he leído. Abomino de un señor que dice de oídas “que no le suena bien”. Alucino con los señores que se suben a una tribuna a falsear lo que el texto legal dice. Es terrible que la manipulación se produzca en la sede de la soberanía popular para que llegue así a las cámaras y a los micrófonos. ¿Qué importa lo que ponga en un seco y aburrido texto legal si podemos liarla con un relato ficticio?