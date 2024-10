Publicado hace 1 hora por g3_g3 a ondacero.es

Afirma que se animó a poner la denuncia cuando, tras dimitir y ver cómo empezaban los comentarios que ponían en duda las denuncias de violencia sexual que se habían publicado en redes sociales, empezó a revivir su historia y se dijo que tenía que hacerlo público. Señala que Errejón "es una persona que no está bien de la cabeza" porque "la primera hora que conoces a una persona no la encierras en un cuarto y la empiezas a tocar". No quiero ir de víctima. Insiste Mouliaá que "no quiero ir de víctima porque no me afectó y no quiero que me afecte".