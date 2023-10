El primer psicólogo, ajeno a la Conselleria, que entrevistó a la menor abusada por el exmarido de Oltra dudó de su veracidad

Publicado hace 24 minutos por TonyStark a eldiario.es

El primer psicólogo que entrevistó a la menor tutelada abusada por el exmarido de Mónica Oltra no dio credibilidad a su relato. El 28 de febrero, una psicóloga de la Conselleria de Igualdad realizó una exploración de la menor, que no “aprecia ningún indicio”. En los más de 48.000 correos electrónicos analizados por la Policía no se han hallado comunicaciones por parte de Oltra respecto al caso. Sólo figuran cinco e-mails de su jefe de gabinete, Miquel Real, también investigado en la causa.