Publicado hace 1 hora por Dmytro a elpais.com

El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado sobre la contratación de 500 médicos en Cuba para cubrir plazas generales y de especialistas en México, porque ha asegurado que hay como 50.000 vacantes, “pero los médicos mexicanos no quieren asistir” porque se les requiere en comunidades lejanas y por la formación que han recibido, ha asegurado. “No tenemos médicos. No tenemos especialistas para ir a trabajar a las zonas más pobres y apartadas. No hay pediatras”, ha insistido.