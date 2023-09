El presidente de Egipto llamó a establecer medidas para disminuir la natalidad en el país

Publicado hace 28 minutos por Hombre_de_Estado a infobae.com

El presidente egipcio Abdel Fattah al Sisi llamó el martes a establecer medidas para reducir la natalidad, citando como ejemplo la política del hijo único en China. “Es necesario que haya 400.000 nacimientos al año” en Egipto, que tiene 105 millones de habitantes, en 2022 tuvo casi 2,2 millones de nacimientos. “Yo no estoy de acuerdo con su idea de que tener hijos sea una libertad total. ¿Dar libertad a la gente que posiblemente no sabe a cabalidad la magnitud de este desafío? Hay que organizar esta libertad para que no haya una catástrofe”.