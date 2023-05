Presentan una denuncia por amenazas y coacciones contra Macarena Olona

Publicado hace 51 minutos por Protochoc a vozpopuli.com

El presidente de la AECC, Manuel Romeral, ha asegurado que recibió un mensaje por WhatsApp de Macarena Olona en una actitud amenazante que decía: “Estimado Manuel, te vengo observando de un tiempo a esta parte y supongo que no has encontrado lo que buscabas. Eres el usuario que está detrás de estas dos cuentas y solo quiero informarte de antemano que voy a ejercer las acciones oportunas si me injuriáis o calumniáis de cualquier modo”