PP y Vox aseguran que su pacto es solo un "compromiso ético" y el PSOE les pide que digan "la verdad" a los albaceteños

Publicado hace 1 hora por nereira a periodicoclm.publico.es

PP y Vox reconocen haber firmado un pacto, que califican "por la regeneración", al que también se habría sumado Ciudadanos y aseguran que tras ello no existe ningún otro acuerdo preelectoral más allá de lo recogido en el texto.desde ambas formaciones aseguran que no se trata más de un "compromiso de carácter ético" y apuntan que el mismo también se habría remitido por correo electrónico al candidato del PSOE a la alcaldía, Emilio Sáez, una comunicación que según fuentes socialistas no se habría producido.