El PP se queja de no tener “conocimiento” de la presidencia española de la UE tras plantar a Albares

Publicado hace 1 día por nereira a eldiario.es

El PP se queja de no tener “conocimiento” de la estrategia de España ante la presidencia rotatoria de la UE y acusa al Gobierno de generar esa situación al no proporcionarle información, pero lo hace justo cuando los eurodiputados del partido han plantado al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en una cita convocada en la sede del Parlamento Europeo precisamente para abordar esa cuestión. La jefa de la delegación Dolors Montserrat anticipó el viernes su ausencia si Pedro Sánchez no recibía a Alberto Núñez Feijóo en el margen de 72 horas