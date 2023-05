El PP no se resigna a perder la Diputación de Lugo y sigue con el recuento de votos

Publicado hace 1 hora por filemon314 a elprogreso.es

Los datos de recuento publicados este lunes por el Ministerio de Interior darían al PP la mayoría absoluta en la Diputación de Lugo. Pero no tienen en cuenta el error en la asignación de un centenar de votos en el municipio de Castro de Rei, que figuran para el BNG y que le corresponden al PSdeG-PSOE. El PP siguió revisando este lunes los votos y le faltaban unos 20 para la mayoría absoluta en la Diputación. No es fácil, pero no se rinden.