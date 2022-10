El PP de Madrid quiere “echar” a su única alcaldesa popular que prefiere pactar con IU antes que con VOX

Publicado hace 1 hora por Javier_Lothbrok a que.madrid

Las próximas elecciones que definirán qué alcaldes se quedan con todos los municipios de Madrid están cada vez más cerca. Collado Mediano es uno de los sitios que todavía no tiene claro sus candidatos. Allí gobierna Irene Zamora y su PP, que no tiene claro aún si repetir su candidatura para que tenga la oportunidad de revalidar su mandato. Las polémicas con su equipo son cada vez mayores, con la peculiaridad y la sorpresa de saber quiénes son sus aliados para gobernar. Zamora gobierna con IU y no terminó de llegar a aliarse con VOX.