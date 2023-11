Publicado hace 1 hora por nereira a elconfidencial.com

El Partido Popular ha adelantado el manifiesto que leerá este domingo en las protestas que ha convocado.Bajo el título "en defensa de la igualdad de todos los españoles", el texto dice: "Hoy se escucha a los españoles con una sola voz desde las plazas de todo el país. Hoy España es un clamor por la igualdad, la dignidad, la justicia, la convivencia y la diversidad. En cada rincón de nuestro territorio decimos: No al privilegio. No a la impunidad. No a la amnistía".