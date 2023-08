Publicado hace 54 minutos por painful a zendalibros.com

En 1991 el siciliano Franco Battiato, al que muchos seguimos llorando, publicó Come un camello in una grondaia. «Povera patria» abre el álbum. Al igual que a tantas cosas en mi vida, llegué tarde a él. Lo escuché por primera vez hace dos años, apenas muerto el vate. La canción me pareció clarividente, escrita para denunciar el estercolero social y político en el que nos obligan a hozar las élites hodiernas.