El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid justifica como "lo más natural" la peor ola de calor en junio en dos décadas

Publicado hace 1 hora por nereira a publico.es

"Entiendo que la oposición tiene que crear un escándalo y generar miedo. Evidentemente que en junio o julio haga calor es de lo más natural", aseguraba este martes Pedro Muñoz, vocal del PP. El negacionismo climático no es ninguna novedad en las derechas. Aún así, estas palabras han sorprendido a una oposición que no da crédito a la incredulidad de los diputados de la bancada popular en un contexto donde las noches tropicales no están dejando a nadie conciliar el sueño en la capital.