Podemos responde a Díaz Ayuso que "no entiende y no comprende" qué es la justicia social

La secretaria de organización de Podemos y secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ella "no entiende y no comprende" qué es la justicia social porque "no la practica"."Justicia social no es nada más y nada menos que igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones para que todo el mundo pueda desarrollar su vida de la manera más justa posible"