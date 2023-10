Publicado hace 17 minutos por MacMagic a europapress.es

Podemos realizará una consulta a sus inscritos sobre el apoyo de sus cinco diputados a la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero no se ceñirá sobre el acuerdo de coalición entre socialistas y Sumar, al remarcar que no han formado parte del mismo. "No hemos formado parte del acuerdo entre Sumar y el PSOE y, por tanto, de lo que tenemos que preguntar es sobre la investidura de Sánchez, eso es lo que preguntaremos a los inscritos", ha manifestado en rueda de prensa la coportavoz estatal del partido, Isa Serra.