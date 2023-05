El PNV responde a Ayuso tras hablar de racismo: "A esta mujer le vale todo. Es injusto"

Publicado hace 18 minutos por nereira a epe.es

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, no ha escondido un profundo malestar con la presidenta de la Comunidad de Madrid, que en una entrevista, acusa a su formación de ser racista. “Yo soy de los que creen que en política no vale todo. Y a esta mujer parece que le vale todo. No sé quién le ha dicho que va a tener más votos en Madrid metiéndose con lo vasco y con los partidos vascos”, se quejó el dirigente jeltzale