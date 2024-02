Publicado hace 1 hora por Delay a eldiario.es

En una conversación distendida entre Feijóo y Losantos, el líder del PP comenzaba a hablar de la ministra –“Alegría es el apellido”, resaltaba–, y Losantos le cortaba: “¿Usted sabe que no acabó nunca una carrera? Tiene un grado en Educación Infantil”. “Ah, pues no lo sabía”, replica Feijóo. “Creo que estuvo seis meses en una guardería, cambió dos pañales, limpió algún moco, poco tiempo, eh, no terminó el año, ese es su currículo real”, lanza Losantos en tono clasista, ante la atenta mirada de Feijóo, que mientras tanto sonríe.