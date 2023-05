Piden a Trump y DeSantis dejar de lado su rivalidad y unirse en una única fórmula presidencial (eng)

Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a efe.com

La organización We the People Convention publicó este lunes un aviso pagado en el diario Miami Herald en el que insta al expresidente Donald Trump y al gobernador de Florida, Ron DeSantis, a unir fuerzas en una misma candidatura para 2024 en lugar de “destrozarse mutuamente durante los próximos 12 meses”. Tom Zawistowski, presidente de la organización nacional de votantes conservadores, dijo en un comunicado enviado a EFE que “está claro como el agua que no es momento para seguir con la forma tradicional de hacer política”