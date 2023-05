Pequeños diablos

Publicado hace 53 minutos por Ratoncolorao a levante-emv.com

La habilidad fundamental de ese gran diablo es su control del tiempo. No nos deja saber nada de lo que hay en la siguiente página del libro hasta que no nos hayamos acostumbrado a lo escrito en la página anterior y lo veamos como natural y cotidiano. Por eso debemos impedir que el guion avance. La primera página fue insistir en la ilegitimidad del Gobierno Sánchez. La democracia española no puede pactar con Bildu ni con ERC. Por debajo se imponía la otra cuestión: tampoco con Podemos. Así se gestionó la trasversalidad de Ayuso.