Pedro Sánchez ya es el presidente de la Internacional Socialista

Publicado hace 53 minutos por porcorosso a publico.es

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ya está oficialmente al frente de la Internacional Socialista (IS). Este viernes se ha inaugurado el XXVI Congreso de esta plataforma en el Recinto Ferial de Ifema en Madrid. El líder del Ejecutivo ha sido proclamado "por aclamación" presidente de la IS al no concurrir ninguna candidatura más. Su discurso más relevante tendrá lugar este domingo, pero Sánchez ha pronunciado ya unas palabras esta jornada para dar inicio a las diferentes sesiones.