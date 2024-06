Publicado hace 38 minutos por Delay a cadenaser.com

"Todos podemos estar de acuerdo que el día de la marmota ha durado demasiado: 2.000 días. El partido de la oposición tiene que decidir si quiere ser constitucional o no. No hay excusas que valgan", ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la renovación del CGPJ, que continúa enquistada. Por eso, ha explicado que de no llegar a un acuerdo, el Gobierno de coalición tiene intención de presentar una propuesta para poder llevarlo a cabo.